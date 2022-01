DGAP-News: Li-Metal Corp. / Schlagwort(e): Jahresbericht

Li-Metal veröffentlicht Neujahrsschreiben an die Aktionäre TORONTO, Kanada - 6. Januar 2022 - Li-Metal Corp. (CSE: LIM) (FWB: 5ZO) ("Li-Metal" oder das "Unternehmen"), ein führender Entwickler von Lithiummetall-Anoden und Lithiummetall-Technologien, die für Batterien der nächsten Generation entscheidend sind, hat heute ein Schreiben des Mitbegründers und CEO, Maciej Jastrzebski, an die Aktionäre veröffentlicht. Sehr geehrte Aktionäre:



Ich möchte Ihnen von ganzem Herzen ein frohes neues Jahr wünschen und hoffe, dass 2022 ein wunderbares Jahr für Sie und Ihre Lieben ist. Im Namen des Li-Metal-Teams möchte ich Ihnen unsere Wertschätzung und unseren Dank für Ihre Unterstützung aussprechen - Sie haben wesentlich dazu beigetragen, dass Li-Metal dort angekommen ist, wo wir heute sind.



2021 war ein großes Jahr für Li-Metal! Wir haben große Fortschritte bei unserer Mission erzielt, hochleistungsfähige und kostengünstige Anodentechnologien für Batterien der nächsten Generation zu entwickeln und zu vermarkten, und wir setzen unsere Strategie "Erst etablieren, dann wachsen" weiter um:



Versorgung der Entwickler - Bereitstellung qualitativ hochwertiger Musteranodenmaterialien für Batterieentwickler, deren Produkte die Bemusterungs- und Qualifizierungsphasen bei Automobilherstellern und anderen Endverbrauchern durchlaufen.



Zuverlässiger lokaler Lieferant - Herstellung von Anoden und Lithium-Metall vor Ort in Nordamerika aus weithin verfügbaren Rohstoffen zur Sicherung der vorgelagerten Lieferkette, was Li-Metal zum natürlichen Partner für Batteriehersteller und Automobil-Erstausrüster macht, während wir überschüssiges Metall in verschiedene Märkte für z. B. Pharmazeutika, Spezialchemikalien, Legierungen und Batterien verkaufen.



Verbreitung der Technologie - Skalierung der internen Produktion von Anodenmaterialien und Lithiummetall, während weiterhin verschiedene kommerzielle Partnerschaften mit Batterieherstellern und Automobil-Erstausrüstern erkundet werden.



Ihr Board of Directors, die Geschäftsleitung und das gesamte Li-Metal-Team konzentrieren sich darauf, Li-Metal zu einem Eckpfeiler der zukünftigen Batterie-Lieferkette zu entwickeln. Ich möchte einige der wichtigsten Errungenschaften des letzten Jahres hervorheben und Ihnen mitteilen, woran wir im Jahr 2022 arbeiten werden.



Produktionsverfahren für Lithiummetall - Die Lithiummetall-Produktion ist ein Schlüsselelement unserer vertikal-integrierten Technologie. Wir sind der Ansicht, dass die Produktionskapazität für Lithiummetall ein entscheidender Engpass in der Lieferkette für Batterien der nächsten Generation sein wird. Die Fähigkeit, dieses kritische Material intern aus weithin verfügbaren Rohstoffen zu produzieren, wird Li-Metal einen strategischen Vorteil verschaffen und sicherstellen, dass wir ein zuverlässiger lokaler Lieferant sein können und die Sicherheit der Lieferkette für unsere Kunden aufrechterhalten.



Die Bemühungen des Teams im letzten Jahr haben zu wichtigen Durchbrüchen geführt, einschließlich der erfolgreichen Demonstration im kleinen Maßstab des zum Patent angemeldeten Prozesses von Li-Metal, der Demonstration der Produktion von Lithiummetall mit hoher aktueller Effizienz direkt aus Lithiumkarbonat, der Entwicklung wichtiger kundenspezifischer Prozesse und mechanischer Ausrüstungen, die für die Demonstration im großen Maßstab benötigt werden, und der erfolgreichen Funktionsprüfung dieser Bestandteile der Technologie. Entwicklung der Anodentechnologie - Für die Kommerzialisierung der Batterien der nächsten Generation werden kostengünstige Hochleistungs-Lithiummetallanoden benötigt. Der Entwicklungsansatz von Li-Metal nutzt eine hochflexible Technologieplattform, die die Serienproduktion großformatiger, ultradünner metallischer Lithiumanoden zu niedrigen Kosten ermöglichen wird. Die Anodentechnologien, die sich derzeit in der Entwicklung befinden, versprechen eine breite Anwendbarkeit für eine Reihe von Batterietechnologien der nächsten Generation und verfügen über ein erhebliches Weiterentwicklungspotenzial, z. B. in Bezug auf Kosten, spezifische Energie und Energiedichte.



In den letzten 12 Monaten hat unser Team mit externen Partnern zusammengearbeitet, um die Entwicklung unserer Anodenmaterialien der ersten Generation voranzutreiben. Li-Metal hat über 1.000 Meter Probenmaterial geliefert - genug, um Hunderte von Testzellen herzustellen. Wir haben erfolgreich mit 10 der führenden Batterie-Start-ups und Batterieentwicklern der nächsten Generation sowie Fahrzeug-Erstausrüstern zusammengearbeitet, von denen die meisten aktive Test- und Entwicklungsprogramme mit unseren Materialien durchführen. Wir arbeiten weiterhin eng mit diesen potenziellen zukünftigen Kunden zusammen, um unsere Produkte weiterzuentwickeln und zu verfeinern, während sie die Kommerzialisierung ihrer Batterietechnologien anstreben.



Unser Team war auch damit beschäftigt, die Grundlagen für Produkte der zweiten und dritten Generation zu schaffen, indem es mit dem Konzeptnachweis und kleinmaßstäblichen Testarbeiten an fortschrittlicheren Anodenmaterialien begonnen hat. Sobald diese Materialien vollständig entwickelt sind, wird erwartet, dass sie im Vergleich zu reinen Lithiumanoden eine verbesserte Zyklusleistung bieten, was das Potenzial besitzt, die Batterielebensdauer und die Laderaten zu erhöhen. Während des gesamten Prozesses baute Li-Metal sein geistiges Eigentum mit 16 Patentanmeldungen im Jahr 2021 weiter aus. Kapazitätserweiterung - Die zweite Hälfte des Jahres 2021 markierte den Beginn einer bedeutenden Erweiterung von Li-Metals Präsenz und Entwicklungskapazitäten durch drei Kapitalprojekte, die einen wichtigen Übergang in Umfang und Programmreife signalisieren.



Im November 2021 wurde der Hauptbetrieb des Unternehmens nach Riviera verlegt, einer 14.000 Quadratfuß großen Anlage in Markham, Ontario. Riviera dient nicht nur als neuer Hauptsitz, sondern beherbergt auch zwei Entwicklungsbereiche. Der erste, im Dezember fertiggestellte Bereich ist das Entwicklungslabor für fortschrittliche Anodenmaterialien, das mit Anodenabscheidungsanlagen im Labormaßstab, Gloveboxen, Cycler und Analysegeräten ausgestattet ist, die eine schnelle Entwicklung neuer Anodenmaterialien ermöglichen und gleichzeitig wichtige Instrumente für die Qualitätskontrolle und Prozessoptimierung zur Unterstützung der Industrialisierung bereitstellen.



Der zweite Entwicklungsbereich in Riviera, die Pilot- und Entwicklungsanlage für die Lithiummetallproduktion, enthält die Infrastruktur und die Elektrolyseausrüstung, die für die Pilotproduktion und die weitere Entwicklung des Lithiummetallproduktionsprozesses von Li-Metal benötigt werden. Die Anlage steht kurz vor der Fertigstellung und wird voraussichtlich Anfang 2022 betriebsbereit sein, sodass das Prozess-Scale-up und das Testprogramm in diesem Jahr abgeschlossen werden können.



Um die laufende Kommerzialisierung zu unterstützen, schließt Li-Metal die Inbetriebnahme seiner Anoden-Pilotanlage in Rochester, NY, ab. Wir erwarten, dass diese Anlage eine zehnfache oder größere Steigerung der Fähigkeit von Li-Metal ermöglicht, Mustermaterialien (d. h. Lithiummetall-Anoden) an potenzielle Kunden zu liefern. Die Fähigkeit, dies in den Vereinigten Staaten durchzuführen, bedeutet, dass wir in der Lage sein werden, unsere potenziellen Kunden mit Materialien schnell und ohne die Notwendigkeit eines kostspieligen und langwierigen internationalen Versands zu versorgen, was genau das ist, was benötigt wird, um ihre Programme der Probenuntersuchung zu beschleunigen und den Entwicklungszyklus zu verkürzen. Dies ist genau das, was sie brauchen, um ihre Programme der Probenuntersuchung zu beschleunigen und den Entwicklungszyklus zu verkürzen. Diese Fähigkeit ist ein wichtiger Teil der Umsetzung unserer "Strategie der "Versorgung der Entwickler", um die Li-Metal-Technologie in Batterien der nächsten Generation zu etablieren. Die Anlage wird voraussichtlich Anfang 2022 ihr erstes Produkt liefern. Die Anlage in Rochester wird eine wichtige Rolle bei der Entwicklung unserer Anodentechnologie spielen, da sie auch als Testzentrum für die Industrialisierung unserer Produkte der zweiten und übernächsten Generation dienen wird.



Börsennotierung - Die Börsennotierung des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange am 3. November 2021 war natürlich ein großer Meilenstein. Mit den Erlösen aus der kürzlich abgeschlossenen Warrant-Beschleunigung ist das Unternehmen jetzt ausreichend kapitalisiert, um sein gesamtes Programm 2022 abzuschließen, das Team zu vergrößern und die zuvor für 2023 geplanten Aktivitäten vorzuziehen. Die Börsennotierung wird das Profil und die Sichtbarkeit von Li-Metal in der Investorengemeinschaft weiter ausbauen und die Glaubwürdigkeit von Li-Metal erhöhen, während wir uns in den kommenden Jahren von einem Technologieentwickler zu einem echten Lieferanten von Lithiummetall und Lithiummetall-Anoden für Batteriehersteller und Automobil-Erstausrüster entwickeln. Die wichtigsten Zielsetzungen für 2022

Das Jahr 2022 verspricht, ein aufregendes Jahr für Li-Metal zu werden. Unser Team wird erheblich wachsen, da wir den Umfang unserer Aktivitäten erweitern werden. Das Team wird sich auf drei übergreifende Ziele konzentrieren:



Demonstration der Metallproduktion im industriellen Maßstab

Das Unternehmen beabsichtigt, das für die Entwicklung von Anoden benötigte Lithiummetall mithilfe des Li-Metal-eigenen Metallproduktionsprozesses und der entsprechenden Ausrüstung zu produzieren. Im Jahr 2022 wird das Unternehmen eine Reihe von Pilotkampagnen an großtechnischen Prozesseinheiten durchführen, um die Geräte über längere Zeiträume zu evaluieren, Daten zu wichtigen Leistungsparametern zu generieren, Designverbesserungen zu ermöglichen und Lithiummetall-Produktproben für die nachgeschaltete Evaluierung zu produzieren. Ein erfolgreicher Abschluss der Pilotphase öffnet die Tür zur Entwicklung einer kommerziellen Lithiummetallproduktionsanlage bereits im Jahr 2023 - ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu unserem Ziel, ein zuverlässiger lokaler Lieferant von Anodenmaterialien zu sein.



Demonstration eines kommerziell nutzbaren Anodenprodukts

Nach der erfolgreichen Installation Ende 2021 wird Li-Metal seine Lithiummetall-Anodenanlage voraussichtlich Anfang 2022 fertigstellen und in Betrieb nehmen. Die Anoden-Pilotanlage in Rochester ist in der Lage, Batterieentwicklern eine noch nie da gewesene Menge unseres Anoden-Probenmaterials zu liefern. Das Anodenteam wird die Produktionsanlagen im Laufe des Jahres 2022 systematisch testen und verbessern, um Qualität und Durchsatz zu optimieren. Der Erfolg in diesem Bereich ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg zur Verankerung unserer Anodentechnologie in Batterien der nächsten Generation und wird voraussichtlich zu Vereinbarungen über die Abnahme von größeren Probenmengen für die Anoden-Pilotanlage und die kommerzielle Anoden-Demonstrationsanlage führen. Weiterentwicklung der Anoden-Demonstrationsanlage im kommerziellen Maßstab

Wie bereits erwähnt, beabsichtigt Li-Metal, im Jahr 2023 eine Anodenentwicklungsanlage in voller Größe in Betrieb zu nehmen, die zwischen 100 und 300 MWh Anodenmaterial pro Jahr produzieren kann. Dies wird die Herstellung von Vollformat-Probematerialien für die endgültige Produktqualifizierung ermöglichen - der letzte Schritt, bevor die Abnahme im kommerziellen Maßstab gesichert werden kann. Die Zielsetzungen für 2022 sind die Sicherung des Standorts, die Fertigstellung der technischen Planung und die Anschaffung von Geräten mit langen Lieferzeiten, sodass Anfang 2023 mit dem Bau begonnen werden kann. Wir setzen uns hohe Ziele und erwarten wie immer Herausforderungen, aber ich bin zuversichtlich, dass das Team und die physische Infrastruktur, die wir im letzten Jahr aufgebaut haben, Li-Metal in eine großartige Position gebracht haben, um unsere Ziele zu erreichen und das Potenzial des Unternehmens zu realisieren. Ich danke Ihnen nochmals für Ihre anhaltende Unterstützung und freue mich darauf, Sie im Jahr 2022 über unsere Fortschritte auf dem Laufenden zu halten. Mit freundlichen Grüßen,

Maciej Jastrzebski

Mitbegründer und Chief Executive Officer



Über Li-Metal Corp.



Li-Metal ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das Lithium-Metall-Anoden und Lithium-Metall-Produktionstechnologien für den Einsatz in Batterien der nächsten Generation entwickelt. Unsere Produktionsmethoden sind wesentlich nachhaltiger als bestehende Produkte und bieten leichtere, energiedichtere und sicherere Batterien, die für die Elektrofahrzeuge von morgen entscheidend sind. Für weitere Informationen besuchen Sie www.li-metal.com. Investorenkontakt Für weitere Informationen über Li-Metal oder um in die E-Mail-Verteilerliste des Unternehmens aufgenommen zu werden, wenden Sie sich bitte an: Salisha Ilyas

ir@li-metal.com

Tel.: 647-795-1653 Medienkontakt

Harry Nicholas

Li-MetalPR@icrinc.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

