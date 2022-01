Am Morgen notiert Gemeinschaftswährung Euro mit 1,1303 weiter um die Marke von 1,13 Dollar und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.Gegenüber dem Schweizer Franken hat sich der Euro ebenfalls kaum bewegt und notiert am Morgen bei 1,0380 Franken. Ein US-Dollar kostet entsprechend kaum verändert 0,9184 Franken.Die ...

