Die Minutes der Fed sorgten für Verkäufe an der Wall Street. Der Offenmarktausschuss ist zu einem Hort von Falken geworden. Sony konkretisiert seine Autopläne. Man stellte seinen zweiten Prototypen vor und plant nun in den Verkauf zu gehen. Atlantia hat ein Gebot für Yunex Traffic abgegeben. Siemens will noch im 1. Quartal über den Verkauf entscheiden.Der Sell-off an der Wall Street setzt sich heute früh auch in Asien fort. Besonders stark betroffen sind der Taiwan Weighted Index und der Nikkei 255 Index (-2,88 %). Die negative Stimmung ...

