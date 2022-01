The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.01.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.01.2022ISIN NameUS961214DH37 WESTPAC BKG 17/22 FLRUS86562MAM29 SUMITOMO MITSUI F. 17/22US53944YAC75 LLOYDS BKG GRP 17/22DE000HLB3XM6 LB.HESS.THR.CARRARA01O/19DE000A0AEAF9 AAREAL BANK MTN S.95XS0728812495 RABOBK NEDERLD 12/22 MTNDE000DK0ESR0 DEKA IHS MTN S 7466XS1548410080 DNB BOLIGKRED. 17/22 MTNUS89236TDP75 TOYOTA MOTOR CRD 2022 MTNUSC06156MT45 BK OF MONTREAL 17/22 REGSFI4000292719 STOCKMANN OYJ 17-22US89236TDQ58 TOYOTA MOTOR CRED 2022FLRDE000NLB87A0 NORDLB 2 PH.BD.02/17USU13055AR66 CALPINE 16/26 REGSUS961214DG53 WESTPAC BKG 17/22