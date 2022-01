The following instruments on XETRA do have their first trading 06.01.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.01.2022Aktien1 US75574U1016 Ready Capital Corp.2 CA9872111096 Yorkton Ventures Inc.Anleihen/ETP1 XS2412267515 ASTM S.p.A.2 XS2412267358 ASTM S.p.A.3 XS2412267788 ASTM S.p.A.4 FR0014007LK5 BNP Paribas S.A.5 XS2403533263 A2A S.p.A.6 AT0000A2UXN9 Erste Group Bank AG7 XS2026171079 Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.8 FR0014007KL5 RCI Banque S.A.9 US06417XAE13 The Bank of Nova Scotia10 XS2377768366 WIIT S.p.A.11 DE000AAR0314 Aareal Bank AG12 AT0000A2UXM1 Erste Group Bank AG13 DE000LB2BLH9 Landesbank Baden-Württemberg14 DE000LB2BLG1 Landesbank Baden-Württemberg15 US25160PAH01 Deutsche Bank AG16 DE000A3E5XN1 Kreditanstalt für Wiederaufbau17 US59217HDD61 Metropolitan Life Global Funding I18 US59217HDB06 Metropolitan Life Global Funding I19 US80282KBC99 Santander Holdings USA Inc.20 US80281LAR69 Santander UK Group Holdings PLC21 US06417XAB73 The Bank of Nova Scotia22 USU0925BAG96 Blackstone Holdings Finance Co. LLC23 DE000DK03103 DekaBank Deutsche Girozentrale24 DE000DK03111 DekaBank Deutsche Girozentrale25 US25160PAG28 Deutsche Bank AG26 DE000HLB5P93 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale27 DE000HLB2920 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale28 DE000HLB29P2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale29 US06417XAD30 The Bank of Nova Scotia30 CH0454664001 21Shares Bitcoin ETP31 CH0454664027 21Shares Ethereum ETP