Mehr Digitalkompetenz an deutschen Schulen und Universitäten: Der Digitalverband Bitkom sieht angesichts des Fachkräftemangels in der IT deutlichen Verbesserungsbedarf im Bildungsbereich. Bitkom fordert eine bessere Ausbildung von Schülerinnen und Schülern sowie an Hochschulen und Universitäten. "An dieser Stelle müssen wir grundsätzlich ansetzen und Digitalkompetenz verstärkt bereits in der Schule vermitteln und die einschlägigen Studiengänge ausbauen", sagte die Referentin Künstliche Intelligenz & Digitalisierung, Merle Uhl. Nicht nur auf die Hochschulausbildung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...