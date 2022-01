Am Mittwoch hat der DAX beinahe ein neues Rekordhoch markiert - doch am Donnerstag haben sich die Vorzeichen gedreht. Rund eine Stunde vor der Eröffnung wird der deutsche Leitindex rund 0,2 Prozent tiefer auf 16.061 Punkten gesehen. Im Fokus heute: die Fed-ProtokolleWie aus dem am Vorabend veröffentlichten Protokoll der US-Notenbank Fed hervorgeht, sprachen sich einige ihrer Mitglieder dafür aus, schon kurz nach der ersten Zinserhöhung mit der Verringerung der Bilanzsumme der Notenbank zu beginnen. ...

