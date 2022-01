News von Trading-Treff.de Videoanalyse DAX am 06.01.2022 mit Blick auf die Zinsangst in den USA, welche den Kurs wieder deutlich zurück wirft. Konsolidierung voraus? Der Tag nach dem Scheitern am Allzeithoch Bis auf 5 Punkte konnte der DAX seinem Rekordhoch nahe kommen und damit einen weiteren positiven Handelstag absolvieren. Das war fast eine Feier wert gestern, doch dann folgte auch schon der Kater. Denn am Abend kehrte bereits schlagartig eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...