Der deutsche Leitindex lässt am Donnerstag Federn.Nach dem um Haaresbreite verpassten Rekordhoch des DAX am Vortag dürfte die Sorge vor einer strafferen Geldpolitik in den USA am Mittwoch neue Rekorde erst einmal in weitere Ferne rücken lassen. Der deutsche Leitindex startet mit einem Abschlag von 1,2 Prozent auf 16.076,16 Punkte in den Handel. Wie aus dem am Vorabend veröffentlichten Protokoll der US-Notenbank Fed hervorgeht, sprachen sich einige ihrer Mitglieder dafür aus, schon kurz ...

