Tesla wartet weiterhin auf die endgültige Genehmigung für seine Gigafabrik in Brandenburg. Die Landesregierung macht Elon Musk nun aber Hoffnung auf ein baldiges Ende des Verfahrens. Das Prüfverfahren für die Genehmigung der ersten Fabrik von US-Elektroautohersteller Tesla in Europa geht nach Angaben der Brandenburger Landesregierung in die Schlussphase. "Wir sind intensiv dabei, in die eigentliche abschließende Prüfung der Genehmigungsentscheidung einzutreten", sagte der Leiter der Abteilung Umwelt, Axel Steffen, am Mittwoch im Umweltausschuss des Landtags. Mehr zum ...

