Ein fulminantes Börsendebüt feierte Nu Holdings am 9.12.21. Der Finanzdienstleister ging zeitgleich in São Paulo und New York aufs Parkett. Der erste Kurs an der NYSE lag mit 11,25 US-Dollar stolze 25% über dem Ausgabepreis von 9,00 Dollar. Damit spülte das IPO rd. 2,6 Mrd. Dollar in die Kassen der Bank und sorgte für eine Erstbewertung von 41 Mrd. Dollar, womit sie auf einen Schlag die bisher wertvollste Bank Lateinamerikas - Itaú Unibanco aus Brasilien - hinter sich ließ.Herzstück von Nu Holdings ist die Nubank. Das Fintech wurde erst 2014 gegründet und schlug am brasilianischen Markt ein, wie eine Bombe. Die kostenlose Kreditkarte erfreute sich großer Beliebtheit. Corona sorgte für eine noch höhere Nachfrage. Denn viele Brasilianer, die bisher kein Konto besaßen, eröffneten in der Pandemie eins bei der Nubank, um staatliche Hilfen empfangen ...

