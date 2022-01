Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Politik der Europäischen Zentralbank steht wegen der zuletzt deutlich gestiegenen Verbraucherpreise in der Kritik, so die Analysten der Helaba.Währungshüter würden an der expansiven Ausrichtung mit dem Verweis festhalten, dass wesentliche Teile des Inflationsschubes temporärer Natur seien und sich im Laufe dieses Jahres wieder zurückbilden würden. Daher würden neue Daten zur Preisentwicklung mit hoher Aufmerksamkeit verfolgt. Heute stünden in Deutschland die vorläufigen Verbraucherpreise zur Veröffentlichung an. Im Dezember scheine ein leichter Rückgang der Inflationsrate möglich, nach fünf Anstiegen in Folge auf zuletzt 5,2 Prozent - dem höchsten Wert seit fast drei Jahrzehnten. Der Hauptgrund für den möglichen Rückgang seien die niedrigeren Benzin- und Heizölpreise. ...

