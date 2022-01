Weinfelden (ots) -Lidl Schweiz ist auch in diesem Jahr einer der 5 Hauptsponsoren des Veganuary sowie offizieller Partner der veganen Gesellschaft Schweiz. Mit dem Slogan "Viva Vegan" motiviert der Detailhändler eine vegane Ernährungsweise mal auszuprobieren. Dafür sind den ganzen Januar über diverse vegane Eigenmarkenprodukte in Aktion.Der Veganuary ist eine jährliche Aktion einer britischen gemeinnützigen Organisation, die seit 2014 Menschen dazu ermutigt, sich im Januar vegan zu ernähren. Als offizieller Partner der veganen Gesellschaft Schweiz ist auch Lidl Schweiz erneut als einer der Hauptsponsoren beim Veganuary dabei. 2021 haben weltweit über eine halbe Million Menschen am Veganuary teilgenommen. Unter dem Slogan "Viva Vegan" motiviert der Detailhändler alle eine vegane Ernährungsweise auszuprobieren.Um es den Kundinnen und Kunden besonders einfach zu machen, hat Lidl Schweiz seine über 80 veganen und vegetarischen Alternativprodukte im Sortiment mit einem grossen gelben "Veggie" Sticker gekennzeichnet. Bei den Produkten der Eigenmarke Vemondo werden zusätzlich alle CO2-Emissionen ausgeglichen. Mit dem Kauf der Produkte leisten Kundinnen und Kunden automatisch einen Beitrag zum Klimaschutz. Zusammen mit dem breiten Frische-Angebot an Früchten und Gemüsen bietet der Detailhändler eine Vielfalt von pflanzlichen Produkten, die es für eine ausgewogene vegane und vegetarische Ernährung braucht. Während des Veganuary werden zusätzlich 61 vegane und vegetarische Produkte angeboten.Lidl Schweiz konnte 2021 seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 60 Prozent erhöhen. Ein Jahr davor konnte der Umsatz mit vegetarischen und veganen Produkten sogar verdoppelt werden.Lidl Eigenmarke gewinnt V-Label AwardBei den V-Label Awards werden seit 2021 Unternehmen ausgezeichnet, die bei der Nachhaltigkeit ihrer Produkte die Nase vorn haben und für eine breite Palette an veganen und vegetarischen Produkten sorgen. Die Vemondo-Produktlinie von Lidl gewinnt dabei in den Kategorien "Nachhaltigkeit" und "Special Consumer Award".Die V-Label-Awards werden von ProVeg International ausgerichtet, die mit dem "V-Label" das führende Markenzeichen für vegane und vegetarische Produkte anbieten.Pressekontakt:Medienstelle Lidl SchweizDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100883570