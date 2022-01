Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag mit Verlusten in den Feiertagshandel starten. Eine vorbörsliche Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigt gegen 8.45 Uhr ein Minus von 1,2 Prozent. Auch an anderen Börsen werden deutliche Abgaben erwartet, nachdem die am Vorabend veröffentlichten Protokolle der vergangenen US-Notenbanksitzung neue Zinsängste geschürt hatten.Wie aus dem Protokoll der US-Notenbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...