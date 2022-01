Die Aktie von BioNTech ist am Mittwoch trotz guter News weiter unter Druck geraten. Das Papier ging mit einem Minus von 5,7 Prozent aus dem US-Handel. Am heutigen Donnerstagmorgen kann sich das Papier etwas erholen. Auf Tradegate gewinnt BioNTech am Vormittag gut drei Prozent.Derzeit belastet den Kurs die Entwicklung der Pandemie durch die Omikron-Variante. Diese scheint deutlich mildere Krankheitsverläufe hervorzurufen als frühere Varianten. Der Virologe Klaus Stöhr erklärte dazu im Interview mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...