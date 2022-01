Was passiert zum Jahresauftakt an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick die kräftigen Abschläge an der Wall Street gestern, wir schauen auf die Auswirkungen hierzulande und benennen eine weitere Risikogruppe, die bei vielen Kleinanlegern beliebt ist. Außerdem im Fokus: TESLA im Visier von Fraser Perring, DEERE und GM.

Den vollständigen Artikel lesen ...