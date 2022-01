ElringKlinger-Papiere (WKN: 785602) sind seit unserem letztem Update am 17. Dezember von 10,12 auf 14,12 € oder um +40% gestiegen. Gestern ging es unter massiven Handelsumsätzen +17% höher. Auslöser dürfte ein Statement der US-Bank JPMorgan gewesen sein, die sich wesentlich bullisher zeigt. ElringKlinger ist ein Automobilzulieferer mit Konzernsitz in Dettingen an der Erms. Das Unternehmen bietet Lösungen sowohl für Verbrennungsmotoren als auch für ...

