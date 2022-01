Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Schwäche des Rentenmarktes scheint noch nicht vorüber und beim Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) bleibt das Kontrakttief bei 169,34 in Reichweite, so die Analysten der Helaba.Von technischer Seite könne keine Entwarnung gegeben werden, denn MACD und DMI stünden im Verkauf und der ADX steige. Mit dem Rutsch unter 170,50 sei der Weg frei für weitergehende Kursverluste. Die Überverkauftsignale der Stochastik erscheinen noch zu gering, um auf eine nachhaltige Erholung zu setzen, so die Analysten der Helaba. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...