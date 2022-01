Unterföhring (ots) -"Ich habe die Butter vergessen!" "Mir rennt die Zeit davon!" "Mein Backring hat keinen Boden!" "Oh mein Gott, das kann ich gar nicht schaffen!" Acht Stars mit den unterschiedlichsten Talenten, doch wer hat das größte Backtalent und behält die Nerven bei der liebevollen Kuchengestaltung? Deutschlands einzige Promi-Tortenshow "Das große Promibacken", moderiert von Enie van de Meiklokjes, startet am Mittwoch, 12. Januar 2022, 20:15 Uhr, in SAT.1: Reality-Star Evelyn Burdecki, Comedian Faisal Kawusi, Schauspielerin Natalia Avelon, Ex-Boxweltmeister Sven Ottke, Moderatorin und Schauspielerin Jenny Elvers, Schauspieler Hardy Krüger jr., Choreograf und Fitness-Coach Detlef Soost sowie Influencerin Sarah Harrison kneten, rühren und modellieren in der sechsten Staffel um den Golden Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck.Natalia Avelon: "Beim Backen finden parallel so viele Aktionen statt, dass ich das Gefühl hatte, ein kopfloses Huhn zu sein."Faisal Kawusi: "Meine Familie und Freunde wären schon überrascht, wenn sie sehen, wie ich einen Ofen bediene. Ich werde oft unterschätzt, aber das ist für mich eine super Startposition."Evelyn Burdecki: "Die einzige Disziplin, die ich bislang perfekt beherrsche, ist Teig zu vertilgen."Detlef Soost: "Als 1,90-m-100 kg-Typ bin ich eher grob- als feinmotorisch unterwegs. Das ist meine größte Herausforderung."Jenny Elvers: "Mein Vater war Konditor. Da hat man als Tochter zwei Möglichkeiten: Entweder man backt mit der gleichen großen Leidenschaft oder eben gar nicht. Ich hatte mich für 'gar nicht' entschieden."Jede Sendung besteht aus drei Backherausforderungen: In der ersten Folge stellen die Promis zuerst ihr Lieblingsrezept vor. In der Technischen Prüfung dreht sich alles um das absolute Lieblingsgebäck von Juror Christian Hümbs: Franzbrötchen. Das Show-Highlight ist die gebackene "Visitenkarte" der prominenten Hobbybäcker in Form einer 3D- oder Motiv-Torte. Wer am Ende jeder Folge die Show verlassen muss, entscheiden die Juroren Bettina Schliephake-Burchardt, Deutschlands Motivtorten-Königin, und Christian Hümbs, mehrfacher Patissier des Jahres."Das große Promibacken" digital: Auf www.das-grosse-promibacken.de gibt es schon vor der Ausstrahlung exklusive Interviews. Die Highlights und Rezepte können die User unter @dasgrossebacken auf Instagram sowie auf Facebook finden. Während der Ausstrahlung erhalten die Zuschauer über den red button weitere Inspirationen zum Selbermachen auf ihrem Smart-TV.Weitere Infos und Bilder: http://presse.sat1.de/Promibacken2022"Das große Promibacken", sechste Staffel, sechs Folgen, produziert von Tower Productions - ab Mittwoch, 12. Januar 2022, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn und im Anschluss "Promis backen privat".Pressekontakt:Christiane MaskeCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: christiane.maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derseven.one Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5114842