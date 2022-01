Airbus und Boeing bekommen Konkurrenz aus China

Werbung



Der chinesische Hersteller Comac strebt eine Zulassung seines Modells C919 für dieses Jahr an und könnte damit den etablierten Größen im Flugzeuggeschäft Konkurrenz machen.



Comac steht für "Commercial Aircraft Coroporation of China". In Europa und den USA steht es allerdings für ein neues Schreckgespenst. Schließlich will der chinesische Hersteller in den von Airbus und Boeing dominierten Markt der Flugzeugherstellung einsteigen. Mit seiner geplanten C919 will Comac dem Airbus A320 und der Boeing 737 Konkurrenz machen. Ähnlich wie die etablierten Modelle soll die C919 eine Reichweite von 5555 Kilometern haben und 158 bis 168 Passagiere befördern können.

Die Zulassung durch die chinesischen Behörden ist für Ende dieses Jahres angepeilt. Nach erfolgreicher Zulassung soll das neue Flugzeug dann direkt im Linienverkehr von China Eastern Airlines eingesetzt werden. Auch Ryanair hat bereits Interesse an dem Flugzeug angemeldet. Die Iren haben schon seit längerem Interesse an einem dritten Player in der Flugzeugbranche und hoffen, dass die C919 eine günstigere Alternative zu den Etablierten Modellen darstellt.





