BMW bietet sein Elektro-SUV iX nun auch in China in drei Varianten an. Neben dem iX xDrive 50 starten dort nun auch der iX M60 und der iX xDrive 40 in den Verkauf. Damit ist die vollständige Produktpalette des großen E-SUV im wichtigen chinesischen Markt verfügbar. BMW hatte Ende November - parallel zum Auslieferungsbeginn in Europa - den iX xDrive 50 in China zum Basispreis von 846.900 Yuan angeboten. ...

