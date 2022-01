Honda hat den Bau eines reinen Elektroauto-Werks zusammen mit seinem chinesischen Joint-Venture-Partner Dongfeng in Wuhan angekündigt. Das Werk in der chinesischen Provinz Hubei wird zu Beginn auf eine Jahreskapazität von 120.000 E-Autos ausgelegt und soll 2024 in Betrieb gehen. Welche Modelle in dem neuen Werk gebaut werden sollen, gibt Honda in der Mitteilung nicht konkret an. Dort heißt es lediglich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...