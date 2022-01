Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag im Frühhandel nachgegeben. Der heimische Leitindex ATX fiel bis gegen 10.30 Uhr um 0,82 Prozent auf 3.935,45 Punkte. Der ATX Prime verlor 0,86 Prozent auf 1.969,94 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa ging es deutlich nach unten. Die am Vorabend veröffentlichten Sitzungsprotokolle zur vergangenen US-Notenbanksitzung hatten an den Märkten neue Zinsängste ...

