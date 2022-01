Hong Kong (ots/PRNewswire) -Der dünnste Mini-LED-TV-Prototyp wird zusammen mit einem Hochleistungs-Mini-LED-E-Sportmonitor und den neuesten intelligenten Wearables ausgestelltTCL, eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik, ist zur CES zurückgekehrt, wo sie den dünnsten 8K-Mini-LED-TV-Prototyp, ihren 34-Zoll-WQHD 165Hz R1500 Mini-LED-Monitor, TCL LEINIAO AR und die TCL NXTWEAR AIR-Brille vorstellen wird. TCL stellt außerdem vom 5. bis 7. Januar 2022 in der Central Hall #17017 im Las Vegas Convention Center seine neuesten Display-Technologien, Mini-LED- und QLED-Fernseher, die neuesten Mobilgeräte und ein umfassendes Sortiment an Smart Home-Geräten aus."Wir freuen uns, mit einem fantastischen interaktiven Stand auf der CES vertreten zu sein und sind stolz darauf, Teil dieser dynamischen Branche zu sein", so Juan Du, Vorsitzender von TCL Electronics. "In diesem Jahr führen wir ein neues Thema mit dem Namen TCLInspireGreatness ein und werden zeigen, wie unsere Produkte und Dienstleistungen den Menschen helfen können, jeden Tag besser zu leben, zu arbeiten und zu spielen."Im Laufe der Jahre hat sich TCL auf die Entwicklung der Mini-LED-Technologie konzentriert und ist zu einem echten Marktführer in der TV-Display-Branche geworden. Auf der CES 2022 wird TCL den Prototyp eines 85-Zoll-8K-Mini-LED-Fernsehers vorstellen, der mit nur 3,9 mm der dünnste Mini-LED-Fernseher ist und mit über 2.000 Local-Dimming-Zonen einen hohen Kontrast und eine extrem große Farbskala bietet.Am Stand von TCL auf der CES 2022 werden außerdem interaktive Displays mit den neuesten intelligenten Wearables und den leistungsstarken E-Sports-Monitoren von TCL zu sehen sein, darunter die folgenden:- TCL LEINIAO AR - das branchenweit erste binokulare Vollfarb-Mikro-LED-Display mit der neuesten holografischen Lichtwellenleitertechnologie. Das Gerät ist außerdem das branchenweit erste Vollfarbdisplay, das TCL in einer dünnen und leichten Smart Glasses anbietet.- TCL NXTWEAR AIR - ein tragbares Kinoerlebnis mit einem 140-Zoll-Bildschirm aus einer Entfernung von vier Metern. Das Gerät verbessert das Seherlebnis beim Anschauen von Filmen, beim mobilen Spielen, beim Arbeiten im Büro und für Pendler. Die NXTWEAR AIR wiegt mit einem Standardglas nur 75 g und wird mit zwei austauschbaren Frontgläsern geliefert, die sowohl für Komfort als auch für Stil sorgen.- Der 34-Zoll WQHD 165Hz R1500 Mini LED-Monitor von TCL CSOT - ein Monitor, der speziell für E-Sports entwickelt wurde. Mit den branchenweit meisten 1.152 Local Dimming-Zonen bietet der 34-Zoll-Monitor einen atemberaubenden Kontrast und eine beeindruckende Detailwiedergabe. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz bietet er anspruchsvollen Gamern eine schnelle Reaktionszeit, scharfe Bilder und ein flüssiges Gameplay.TCL wird an seinem Stand auf der CES 2022 auch Vorführungen von Matter anbieten. Matter ist ein branchenweit einheitlicher Standard, ein Gütesiegel dafür, dass intelligente Geräte nahtlos zusammenarbeiten.Folgen Sie TCLInspireGreatness TCL_MiniLED CES2022 für die neuesten Updates auf der CES 2022.Twitter: @TCL_TV_Global & @TCL_USAFacebook: @TCLElectronicsGlobal & @TCLUSAInstagram: @tclelectronics & @TCL_USAYouTube: @TCL Electronics & @TCL USAInformationen zu TCLTCL ist ein schnell wachsendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und ein führender Anbieter in der globalen TV-Branche. Es wurde 1981 gegründet und ist heute auf über 160 Märkten weltweit tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern, Audio- und Smart-Home-Produkten reichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1720413/image_1.jpgPressekontakt:TCL Global,Siyang Wang /Mason Zhong,+86-755-33311656,pr@tcl.comOriginal-Content von: TCL Electronics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160770/5114956