Wien (www.fondscheck.de) - Deutschlands führende Geschäftsbank hat offenbar Verhandlungen über die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens in China aufgenommen, so die Experten von "FONDS professionell".Mehreren Medienberichten zufolge führe die Deutsche Bank Gespräche mit der Vermögensverwaltungseinheit der Postal Savings Bank über ein Joint Venture. Die Frankfurter würden hierbei eine Mehrheitsbeteiligung an dem neuen Unternehmen anstreben. Dies würden übereinstimmend die "Frankfurter Allgemeine Zeitung", das "Handelsblatt" sowie das chinesische Finanzmagazin "Caixin" unter Berufung auf Bankkreise berichten. ...

