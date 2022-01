Die Mobilitätswende kostet Jobs, jedoch sei der Zuwachs von Arbeitsplätzen bis 2040 größer als der Verlust. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Technologischer Fortschritt geht in der Regel auch mit großen Veränderungen am Arbeitsmarkt einher. So gilt die Automatisierung beispielsweise als Gefahr für bestimmte Arbeitsplätze, aber auch als Innovationstreiber. Einige Jobs verschwinden, andere entstehen neu. Auch die angestrebte Mobilitätswende wird vor allem Jobs im traditionellen Fahrzeugbau betreffen. Arbeitsplatzverluste auf der einen ...

