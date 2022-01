Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Vormittagsverlauf ihr anfängliches Minus etwas eingegrenzt. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 12.15 Uhr mit einem Abschlag von 0,51 Prozent bei 3.947,74 Punkten. Der ATX Prime ermäßigte sich um 0,48 Prozent auf 1.977,53 Punkte. An anderen Börsen in Europa ging es ebenfalls nach unten. Die am Vorabend veröffentlichten Sitzungsprotokolle zur vergangenen ...

