Mägenwil (ots) -Competec hat ihren Wachstumskurs 2021 fortgesetzt: Die Schweizer Firmengruppe hat einen Umsatz von 1,12 Milliarden Franken erzielt und rund 170 neue Festanstellungen vorgenommen.Die Competec-Gruppe setzt sich aus den Handels- und E-Commerce-Unternehmen BRACK.CH AG, Alltron AG, Jamei AG, Medidor AG, Furber AG sowie den Dienstleistern Competec Service AG und Competec Logistik AG zusammen. 2021 hat sie einen konsolidierten Gruppenumsatz von 1,12 Milliarden Franken erzielt. Gegenüber dem Vorjahresumsatz bedeutet das ein Wachstum um über neun Prozent. Der Personalbestand Ende 2021 belief sich auf 1094 Mitarbeitende. Das sind 174 Teammitglieder mehr, als Competec Ende 2020 in Festanstellung beschäftigte (Vergleich 2019 auf 2020: 140 neue Teammitglieder)."Wir freuen uns sehr, dass es uns nach dem ausserordentlichen Vorjahresergebnis auch 2021 gelungen ist, erneut ein ansehnliches Wachstum hinzulegen", erklärt Martin Lorenz, CEO der Competec-Gruppe. Und weiter: "Ich bedanke mich bei unseren Kundinnen und Kunden, bei unseren Lieferanten und Partnern und natürlich auch bei unserem Team - ohne die grosse Anstrengung sämtlicher Mitarbeitenden wäre so ein Resultat unter den gegenüber 2020 veränderten Umständen nicht möglich."Umfassender Rückblick und Einordnung in der Onlineversion auf https://www.competec.ch/2022/01/06/competec-erzielt-2021-einen-umsatz-von-1120-millionen-franken/Bilder zur Medienmitteilung Competec Umsatz 2021: https://cloud.competec.ch/s/zxrbRjFqmcGrFRZPressekontakt:Daniel ReiLeitung Contentmarketing/PRTelefon: 062 889 60 30E-Mail: redaktion-cc@competec.chOriginal-Content von: Competec Holding AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100020090/100883585