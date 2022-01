Wien (www.fondscheck.de) - Kirchenfonds sind schon seit Jahrzehnten am Markt, so die Experten von "FONDS professionell".Seit sich Nachhaltigkeit zum Megatrend entwickele, würden sie an Bedeutung gewinnen. Denn mit diesem Thema hätten sie Erfahrung. Die Fondstochter der Evangelischen Bank, die EB - Sustainable Investment Management (EB-SIM), habe bereits vor 30 Jahren einen nachhaltig investierenden Aktienfonds aufgelegt. Sieben weitere Fonds für Privatanleger seien bis Dezember 2021 gefolgt. Nun habe die EB-SIM mit dem "EB Dividendenstrategie Klima Global" (ISIN DE000A3C5CR8/ WKN A3C5CR) ein neues Sondervermögen herausgebracht. Seit dem 3. Januar sei der Fonds am Markt. Oliver Pfeil, Anlagechef der EB-SIM, erläutere im Interview mit FONDS professionell ONLINE, welche Ziele er verfolge. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...