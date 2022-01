NYNOMIC ist führender Komplettanbieter im Bereich der berührungslosen optischen Messtechnik.Im Rahmen eines solchen Messvorgangs werden im Gegensatz zu klassischen Techniken nicht nur die bloße Geometrie, sondern auch die Eigenschaften von Gegenständen analysiert. So können Attribute wie Farbe, Temperatur, Dichte oder chemische Zusammensetzung kontaktlos und zerstörungsfrei gemessen werden. Wichtige Bereiche sind hier Smart Home, Medizintechnik, die chemische Industrie, Pharmazie und die Landwirtschaft.Bei Letzterer z. B. ist seit dem 1. Januar das Schreddern männlicher Küken verboten. Mit der vollautomatischen spektroskopiebasierten Lösung von NYNOMIC kann das Geschlecht von Hühnerküken zu einem sehr frühen Zeitpunkt bereits im Ei bestimmt werden. Zweistelliges Wachstum wird hier mit KGV 18 für 2023 bezahlt. Das passt.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 01! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 01:Themen u.a.:++ Die Inflation trifft alle++ Gerüchte aus Paris um BNP PARIBAS++ Wasserstoffwette im Großformat++ Geringe Rentabilität im Lkw-Sektor++ Sind SHOP APOTHEKE und ZUR ROSE eine Wette wert?++ PAYPAL steht im Stresstest++ Der erste deutsche SPAC wurde zum FlopIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info