Das US-amerikanische Batterie-Startup Our Next Energy hat ein Tesla Model S mit der eigenen Batterieplattform Gemini ausgestattet und so eine Reichweite von 1.200 Kilometern erreichen können. Das Batterie-Startup Our Next Energy (ONE) aus einem Vorort der Autostadt Detroit im US-Bundesstaat Michigan hat eindrucksvoll vorgestellt, was der Prototyp seiner Batterieplattform Gemini kann. Dazu bauten die Akku-Experten ein Tesla Model S aus 2021 um. Sie entfernten die werksseitig verbaute Batterie und ersetzten sie durch Gemini. Umgebautes Tesla Model S erreicht 1.200 bis 1.400 Kilometer ...

