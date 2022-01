Allianz legt Gelder in Immobilien an und könnte von Zinsanstieg profitieren - Zinsanstieg auch Thema beim heutigen Webinar von HSBC

Werbung



Der deutsche Versicherungskonzern möchte fast 3 Milliarden Euro investieren - und könnte auch von steigenden Anleiherenditen profitieren



DAX©-Urgestein Allianz investiert gut 2,8 Milliarden Euro in Logistik-Immobilien. Dies wird die Allianz Real Estate Gruppe übernehmen, welche Teil des US-Investmentkonzerns Pimco ist. Pimco wiederum gehört der Allianz-Gruppe. Insgesamt verwaltet Allianz Real Estate für die Münchener Versicherer Investments in der Logistik-Branche in Höhe von gut 10,3 Milliarden Euro.

Beim Thema Pimco kommt man schwer von US-Anleiherenditen weg. Der Investmentspezialist ist nämlich genau auf den Anleihehandel spezialisiert und verwaltet ungefähr 2 Billionen US-Dollar an Anlagevermögen. Da einige Marktteilnehmer Zinsanhebungen erwarte, stiegen die Anleiherenditen, was wiederum Pimco und somit der Allianz zugutekommt.





