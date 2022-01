Der ISM Index (Dienstleistung; Dezember) ist mit 62,0 deutlich schwächer ausgefallen als erwartet (Prognose war 66,9; Vormonat war 69,1). Die Komponenten: - Beschäftigung 54,9 (Vormonat war 56,5) - Auftragseingang 61,5 (Vormonat war 69,7) - Preise 82,5 (Vormonat war 82,3) Dazu schreibt ISM, das die Daten erhebt: "The Prices Index reached its third-highest reading ever at ...

