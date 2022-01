flatexDEGIRO Aktie fast Minus 10% an einem Tag. Warum? Die flatexDEGIRO (ISIN:DE000FTG1111) lieferte Rekordzahlen für 2021, etwas weniger als erwaret, und für 2022 wird neben Rekordzuwächsen bei den Kunden eine geringere Handelsaktivität je Kunde erwartet. Eigentlich keine Zahlen oder Ausblicke, die einen derartigen Kurssturz erklären könnten, aber in einem sowieso schon nervösen Marktumfeld wegen neu aufgekommenen Zinsängsten in den USA plus immer schneller steigenden Omikron-Zahlen wohl Grund zum Ausstieg. Zweifellos sind die Zahlen für 2021 beeindruckend: Kundenbasis von 2,06 Millionen Kundenaccounts ...

