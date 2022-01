Die Wiener Börse hat am Donnerstag knapp im Minus geschlossen. Der ATX fiel um 0,23 Prozent auf 3.959,03 Punkte. Der ATX Prime ermäßigte sich um 0,25 Prozent auf 1.982,07 Zähler. An anderen Börsen ging es deutlich stärker nach unten. Die Veröffentlichung der Protokolle zur letzten US-Notenbanksitzung am Vorabend hatte an den Märkten neue Ängste vor Zinserhöhungen geschürt.Wie aus dem Protokoll der ...

