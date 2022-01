Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Kostad -2,78% auf 35, davor 9 Tage im Plus (1284,62% Zuwachs von 2,6 auf 36), Rosenbauer -3,7% auf 46,8, davor 6 Tage im Plus (8,97% Zuwachs von 44,6 auf 48,6), SBO -1,02% auf 33,8, davor 4 Tage im Plus (11,24% Zuwachs von 30,7 auf 34,15), Andritz -0,86% auf 46,32, davor 3 Tage im Plus (2,95% Zuwachs von 45,38 auf 46,72), Österreichische Post-1,14% auf 38,9, davor 3 Tage im Plus (4,1% Zuwachs von 37,8 auf 39,35), ATX -0,23% auf 3959,03, davor 3 Tage im Plus (2,77% Zuwachs von 3861,06 auf 3968,05), Uniqa -0,12% auf 8,41, davor 3 Tage im Plus (4,34% Zuwachs von 8,07 auf 8,42), ATX Prime -0,25% auf 1982,07, davor 3 Tage im Plus (2,69% Zuwachs von 1935 auf 1987,09), Polytec Group -2,61% auf 7,47, davor 3 Tage im Plus (11,64% Zuwachs von 6,87 auf 7,67), ...

