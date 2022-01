BOSTON und SHANGHAI, China, Jan. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma, ein weltweit tätiges Biopharmaunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Bereitstellung immunbasierter Therapien zu werden, gab heute die Ernennung von Dr. John Orloff zum Vorstandsmitglied bekannt. Dr. Orloff bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der erfolgreichen Leitung globaler Forschungs- und Entwicklungsorganisationen in verschiedenen therapeutischen Bereichen, darunter Autoimmunerkrankungen, in den Vorstand von Zenas ein.



"Wir freuen uns sehr, Dr. Orloff im Vorstand von Zenas begrüßen zu dürfen", so Lonnie Moulder, Gründer und Executive Chairman von Zenas. "Johns Führungsqualitäten und sein umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Forschung, Entwicklung sowie medizinische und regulatorische Angelegenheiten werden bei der Weiterentwicklung unseres Portfolios innovativer immunbasierter Therapeutika und dem Ausbau unserer Pipeline durch Geschäftsentwicklung von unschätzbarem Wert sein."

"Ich freue mich, mit dem Führungsteam von Zenas und meinen Vorstandskollegen an der zügigen Weiterentwicklung einer interessanten immunbasierten Pipeline des Unternehmens zusammenzuarbeiten", sagte Dr. Orloff. "Ich freue mich auch darauf, zur weiteren Entwicklung des Unternehmens bei seiner Mission, innovative Medikamente für bedürftige Patienten bereitzustellen, beizutragen."

Dr. Orloff ist derzeit Unternehmenspartner von Agent Capital. In seiner letzten Führungsposition war er Executive Vice President und Head of Research and Development bei Alexion, wo seine Führungsrolle bei der Erweiterung der Entwicklungspipeline auf 30 Programme die kürzliche Übernahme von Alexion durch AstraZeneca für 39 Milliarden Dollar unterstützte.

Vor seiner Stelle bei Alexion war Dr. Orloff als Global Head of R&D und Chief Scientific Officer bei Baxalta tätig und hatte außerdem Führungspositionen bei Novelion, Baxter International, Merck Serono, Novartis und Merck Research Laboratories inne. Bevor er in die Biopharmabranche einstieg, war er Fakultätsmitglied der Yale University School of Medicine. Dr. Orloff erhielt einen Bachelor-Abschluss in Chemie vom Dartmouth College, erwarb seinen medizinischen Abschluss an der University of Vermont, College of Medicine, und absolvierte ein Fellowship für Endokrinologie und Stoffwechsel an der Yale University School of Medicine.

Über Zenas BioPharma

Zenas BioPharma ist ein internationales in den USA und in China ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dazu verschrieben hat, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Bereitstellung immunbasierter Therapien für Patienten in den USA, in China und weltweit zu werden. Zenas strebt die schnelle Weiterentwicklung einer umfangreichen Pipeline innovativer Therapeutika mittels unserer erfolgreichen Geschäftsentwicklungsstrategie an. Unser erfahrenes Führungsteam und unser Netzwerk von Geschäftspartnern fördern unsere Operational Excellence, sodass wir transformative Therapiemöglichkeiten entwickeln können, die das Leben der Patienten mit Autoimmun- und seltenen Erkrankungen verbessern können. Weitere Informationen über Zenas BioPharma finden Sie unter www.zenasbio.com und folgen Sie uns auf Twitter unter @ZenasBioPharma und LinkedIn .

Informationen für Anleger und Presse:

Joe Farmer

Zenas BioPharma

IR@zenasbio.com