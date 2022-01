(shareribs.com) Frankfurt / New York 06.01.2022 - Technologiewerte liegen am Donnerstag wieder unter Druck. Im deutschen Handel verbilligen sich Nordex und SMA Solar deutlich. An der Wall Street verlieren Rivian und auch Tesla. Der DAX verliert 1,3 Prozent auf 16.065 Punkte, belastet von Delivery Hero, Zalando und Puma. Papiere von Deutsche Bank, Allianz und Fresenius liegen unter Druck. Der MDAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...