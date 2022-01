Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Zinsfurcht stoppt Dax-Höhenflug So schnell kann es wieder in die andere Richtung gehen: Die Angst vor schneller steigenden Zinsen in den USA hat den jüngsten Höhenflug des Dax am Donnerstag vorerst abrupt beendet. weiterlesen Politik Bund und Länder vor dringenden neuen Corona-Entscheidungen Unter dem Druck hochschnellender Infektionszahlen wollen Bund und Länder über mögliche zusätzliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...