Tokio (ots/PRNewswire) -- Verbessert die Infrastruktur für die Funkwellenkommunikation, ohne die Landschaft zu verschandeln -SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. (im Folgenden "SEKISUI") freut sich bekannt zu geben, dass sein Unternehmen für Hochleistungskunststoffe eine transparente und flexible Funkwellenreflexionsfolie für die 5G-Kommunikation entwickelt hat, indem es die hervorragenden Folien- und optischen Klebstofftechnologien von SEKISUI mit der Metamaterialtechnologie von Meta Materials Inc. mit Hauptsitz in Kanada kombiniert hat.Logo https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106940/202112215318/_prw_PI7fl_1Jo4wp0C.jpgSEKISUI verifizierte die Funkwellenumgebung der Folie in Zusammenarbeit mit DOCOMO Innovations, Inc. mit Sitz in den USA und bestätigte, dass das Produkt mit seiner beispiellos hohen Transparenz und den Eigenschaften der Funkwellendiffusion eine breite Frequenzabdeckung bietet, die für die 5G- und 6G-Kommunikation nützlich ist.1. Hintergrund der EntwicklungBei der 5G- und 6G-Funkwellenkommunikation werden höhere Frequenzbereiche als bei herkömmlichen LTE-Diensten (4G) verwendet: Sub-6- (3,6 GHz oder höher) und Millimeterwellenbereich (24 GHz oder höher). Millimeterwellen haben eine hohe Übertragungskapazität, aber eine starke Richtwirkung. Wenn sie ein abschirmendes Objekt wie ein Gebäude erreichen, werden sie abgeschwächt, was die Kommunikationsqualität verschlechtert. Die Installation einer Basis- oder Relaisstation könnte die Verschlechterung beheben, doch ist eine solche Lösung mit hohen zusätzlichen Investitionen verbunden, so dass eine kostengünstigere Lösung gefordert wurde.Während Millimeterwellen-Reflexionsplatten, die ein auf der Leiterplatte verarbeitetes metamaterielles Kupfermuster aufweisen, als mögliche Maßnahme zur Lösung einer solchen Herausforderung entwickelt wurden, lenkte SEKISUI die Aufmerksamkeit auf transparente und flexible Radiowellen-Reflexionsfolien, die eine metamaterielle Struktur aufweisen und die Landschaft nicht verschandeln würden. SEKISUI ist davon überzeugt, dass es in der Lage ist, eine Lösung zu finden, indem es seine Technologien für Folien und optische Klebematerialien in eine solche transparente, flexible Platte integriert, und hat sich in der Forschung und Entwicklung engagiert.Durch die Integration der Technologien von SEKISUI mit der weltweit führenden transparenten Metamaterialtechnologie NANOWEB (R) (*1) und der Fertigungstechnologie RML (R) (*2) von Meta hat das Unternehmen eine transparente und flexible Hochfrequenz-Reflexionsfolie entwickelt, die nicht nur im Millimeterwellenbereich, sondern auch in einem breiten Band von 2 GHz bis 60 GHz eingesetzt werden kann und eine Gesamtlichtdurchlässigkeit von 95 % aufweist.2. ProduktüberblickDiese Folie besteht aus einer Metamaterialschicht, die eine Hochfrequenz-Radiowellenreflexionsstruktur aufweist, einem hochtransparenten Klebstoff, einer speziellen Beschichtung zum Schutz der Folienoberfläche und einer speziellen Klebeschicht. Wenn die Folie auf einer Oberfläche wie einer Wand oder einer Decke angebracht wird, reflektiert sie die Funkwellen und ermöglicht es ihnen, abgeschirmte Bereiche zu erreichen. Diese Technologie kann eine Kommunikationsumgebung zu geringeren Kosten und in kürzerer Zeit verbessern als die Installation einer Basisstation oder Relaisstation. Die transparente und biegsame Folie, die keinen Stromanschluss benötigt, kann überall und auf jeder beliebigen Oberfläche angebracht werden, ohne das Erscheinungsbild des Ortes, an dem sie angebracht ist, zu beeinträchtigen.Bild 1: Struktur der Folie https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106940/202112215318/_prw_PI1fl_C99MELpR.pngBild 2: Aussehen der Folie https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106940/202112215318/_prw_PI2fl_CpbLB2TP.jpgVorteile:(1) Flexible Folie, die Funkwellen im Sub-6-GHz- bis Millimeterwellenbereich reflektiert.(2) Transparentes Material, das das Landschaftsbild nicht beeinträchtigt, unabhängig davon, ob es in Innenräumen oder im Freien angebracht ist.(3) Einfache Installation ohne Stromanschluss. Verbessert die Kommunikationsinfrastruktur überall.Bild 3: Darstellung der Wellenreflexion https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106940/202112215318/_prw_PI3fl_v9781sAv.png3. Experiment zur Demonstration der WirkungMit Hilfe der Simulationstechnologie von DOCOMO Innovations, Inc. verifizierte SEKISUI die Auswirkungen des Produkts in der Planungsphase und bestätigte die Effekte in den Räumen des Solution Co-Creation Lab der MIRAIT Corporation mit Sitz in Tokio. Das Demonstrationsexperiment bestätigte, dass eine 30 Meter von der Basisstation entfernte Reflexionsfolie die Reflexion von Funkwellen gut kontrolliert und so die Kommunikationsinfrastruktur in einem weiten Bereich verbessert.Bild 4: Experiment zur Verbesserung der Funkwellenumgebung in Innenräumen, simuliert von DOCOMO Innovations, Inc. https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106940/202112215318/_prw_PI4fl_5NZCNK4P.pngBild 5: Demonstrationsexperiment zur Verbesserung der Funkwellenumgebung in Innenräumen mit Unterstützung der MIRAIT Corporation (28 GHz) https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106940/202112215318/_prw_PI8fl_w5GqHUfv.png4. Zukünftige PläneSEKISUI nutzt die Vorteile der Transparenz, der Flexibilität, des geringen Gewichts und des Betriebs ohne Stromanschluss und plant, das Produkt für den Einsatz in Bürogebäuden, Fabriken, Einkaufszentren, medizinischen und Pflegeeinrichtungen, verschiedenen Sporteinrichtungen, Bauernhöfen, Ranch, Smart Cities, unterirdischen Einkaufsstraßen, Schienenfahrzeugen und Straßeninfrastrukturen zu vertreiben und gleichzeitig weitere Anwendungsmöglichkeiten zu erkunden, wie z. B. temporäre oder Notfalleinrichtungen für Erste-Hilfe-Leistungen, Baustellen und Campingplätze. SEKISUI plant, im Geschäftsjahr 2022 mit dem Vertrieb von Musterprodukten zu beginnen und bis zum Geschäftsjahr 2026 ein Umsatzziel von 6 Milliarden Yen zu erreichen.Diese Technologie wird auf den folgenden Fachmessen vorgestellt:- 5. bis 7. Januar 2022, CES (R) 2022, Meta Materials Inc. Stand 9253, LVCC North Hall- 17. bis 19. Januar 2022, docomo Open House'22Anmerkungen:(*1) Meta Materials Inc. Metamaterial-Technologie NANOWEB (R)https://metamaterial.com/products/nanoweb/(*2) Meta Materials Inc. Metamaterial-Herstellungstechnologie Rolling MaskLithography-RML (R) https://metamaterial.com/technologies/lithography/Für Einzelheiten klicken Sie bitte hier: https://www.sekisui.co.jp/electronics/en/application/film.htmlPressekontakt:Yoshikazu Tsukuda oder Hiroki Sato,Public Relations Department,SEKISUI CHEMICAL CO.,LTD.,Tel.:+81-3-6748-6547,E-Mail:kouhou@sekisui.com; (General Public Contact) Electronics Business Strategy Department,High Performance Plastics Company,SEKISUI CHEMICAL CO.,LTD.,Tel.:+81-3-6748-6427,E-Mail:electronics-strategy@sekisui.com *Lesen Sie den QR-Code,um zum Anfrageformular des Electronics Business Strategy Department zu gelangen: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106940/202112215318/_prw_PI6fl_Nf75QZ5v.png *Für Anfragen zu dieser Mitteilung kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail.Original-Content von: SEKISUI CHEMICAL CO., LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160945/5115346