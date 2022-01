Die letzte Aktienhandelswoche des Jahres war unter nur sehr moderaten Umsätzen von weiter leicht anziehenden Kursen gekennzeichnet, da vor allem zunehmende internationale Notfallzulassungen der Corona-Medikamente PAXLOVID (Pfizer / Senkung schwerster Infektionsverläufe in 89 % aller Fälle und LAGEVRIO / MOLNUPIRAVIR (Merck & Co. / Infektionsverlaufsmilderung in 30 % aller Fälle) wie auch Aussichten auf einen positiven Verlauf der Mitte Januar startenden Unternehmensberichtssaison zum 4. Quartal für eine zuversichtliche Stimmung unter den Anlegern sorgten. ...

