Das Unternehmen arbeitet mit Newmont in einem Joint Venture zusammen und strebt den Bau von Tagebau und Untertageminen zügig an.

Große Veränderungen auf und neben dem Platz haben sich in letzter Zeit schon angekündigt und nun macht erneut Gold Terra Nägel mit Köpfen. Das Unternehmen kündigt per sofort eine Umstrukturierung des Senior Managements an, da man seine Explorationsanstrengungen auf die vor kurzem bekannt gegebene Option auf den Kauf der Mine Con konzentriert:

David Suda, derzeit President und CEO sowie Director des Unternehmens, hat das Unternehmen von seiner Absicht in Kenntnis gesetzt, mit Wirkung zum 31. Dezember 2021 von seinen Ämtern zurückzutreten, um andere Möglichkeiten wahrzunehmen. Das Unternehmen hat mit Herrn Suda eine einjährige Beratungsvereinbarung für Beratungsdienste auf Teilzeitbasis abgeschlossen.

Gerald Panneton, derzeit Executive Chairman, wird mit Wirkung vom 1. Januar 2022 die Rolle des Chairman und Chief Executive Officer übernehmen.

Joe Campbell, der Gründer des Unternehmens, bleibt Chief Operating Officer, und Mark Brown bleibt Chief Financial Officer des Unternehmens.

Gerald Panneton, der dem Unternehmen im Oktober 2019 beigetreten ist, bringt umfangreiche Erfahrungen im Minenbau mit. Er ist ein Geologe mit mehr als 35 Jahren Erfahrung und hat eine Schlüsselrolle bei der Entdeckung und Erschließung mehrerer Goldlagerstätten weltweit gespielt. Herr Panneton war der Gründer, Präsident und CEO von Detour Gold Corporation (2006-13), wo unter seiner Führung das Projekt Detour Lake um das Zehnfache von 1,5 Millionen Unzen Mineralressourcen auf über 16 Millionen Unzen Mineralreserven anwuchs und in etwas mehr als sechs Jahren in Produktion gebracht wurde. Er beschaffte während seiner Tätigkeit bei Detour Gold Kapital in Höhe von etwa 2,6 Milliarden US-Dollar und wurde mit dem PDAC 2011 Bill Dennis Award für die erfolgreichsten kanadischen Mineralentdeckungen und Schürfungen des Jahres ausgezeichnet. Zu Beginn seiner Karriere war Panneton 12 Jahre lang bei Barrick Gold Corporation (1994-2006) tätig, wo er maßgeblich daran beteiligt war, die Goldprojekte Tulawaka und Buzwagi in Tansania zur Produktion zu bringen. Vor seiner Tätigkeit bei Barrick Gold arbeitete er für Lac Minerals Ltd., Placer Dome Inc. und die Vior-Mazarin Group.

Primäres Ziel des der neuen Unternehmensführung ist es weiterhin die bereits ausgegebene Explorationsstrategie mit dem Ziel zu beschleunigen, zusätzliche hochgradige Unzen entlang der Campbell Shear-Erweiterung südlich der Mine Con abzugrenzen und die aktuelle abgeleitete Mineralressourcenschätzung zu erweitern, die sich auf 1,21 Mio. Unzen beläuft. Durch eine Reihe von Akquisitionen kontrolliert Gold Terra mittlerweile eines der sechs größten hochgradigen Goldlager in Kanada. Das Unternehmen konzentriert seine Bohrungen derzeit auf die ergiebige Campbell-Scherung, in der bereits 14 Millionen Unzen Gold produziert wurden, und seit kurzem auch auf die Newmont-Explorations-Claims unmittelbar südlich der ehemals produzierenden Mine Con (1938-2003).

