Die Beteiligung am Ausbau der Infrastruktur für Elektromobilität wird immer mehr auch für Betreiber von Filialketten im Einzelhandel attraktiv. Die Handelskette Globus hat nun bekannt gegeben, in Zusammenarbeit mit Tesla an all ihren SB-Warenhäusern in Deutschland die Supercharger-Stationen des US-amerikanischen Elektrofahrzeugherstellers aufzubauen.? Globus will mit Tesla zusammenarbeiten - Hunderte neue Ladepunkte für E-Autos geplant - Tesla baut sein Netz in Deutschland weiter ausRund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...