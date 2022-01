Seit Juli 2020 wurden mit dem Programm "Sichere Gastfreundschaft" 2,2 Mio. Coronatests von Beschäftigten in 10.000 Tourismusbetrieben gefördert. Seit Ende des vierten Lockdowns am 12. Dezember seien knapp 84.000 Tests über dieses Programm gelaufen, davon ein Viertel in Tirol, teilte das Landwirtschaftsministerium mit. Zielgruppe sind Beschäftigte im Tourismus, die keinen alternativen Zugang zu einem ...

