Will ein Unternehmen eigene Aktien zurückkaufen, jubeln Aktionär:innen und Kapitalmarkt. Doch in vielen Fällen gibt es berechtigte Kritik daran, was hinter den Rückkäufen steckt. Munich RE, Allianz, Siemens, Linde und viele andere Dax-Konzerne tun es: Aktien von ihren Anleger:innen zurückkaufen. Die Unternehmen geben Milliardensummen für ihre eigenen Anteilsscheine aus. Das hat mehrere Effekte und Gründe. Was passiert bei einer Rückkaufaktion? Bei einem Aktienrückkauf, kauft das Unternehmen die eigenen Papiere von den Anleger:innen zurück. Es zieht damit einen Teil ...

