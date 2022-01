Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1303 US-Dollar und damit kaum mehr als am Vorabend. Zum Schweizer Franken notiert der Euro kaum verändert auf 1,0410 Franken. Leicht nachgegeben hat indes der US-Dollar, der 0,9210 Franken kostet nach 0,9222 Franken am Vorabend.Derweil warten Anleger auf die Veröffentlichung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...