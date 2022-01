Samsung schlägt die Erwartungen. Der südkoreanische Elektronikkonzern konnte den Umsatz um 23 % steigern. Rivian fällt unter den IPO-Preis. Die Wall Street fürchtet, dass das Unternehmen den Amazon-Auftrag nicht erfüllen kann. Die Société Générale übernimmt die Mehrheit an LeasePlan. Die französische Großbank setzt auf Wachstum im Auto-Leasing-Geschäft.Asien erholt sich in der heutigen Sitzung von den jüngsten Verlusten. Nahezu alle Benchmarks liegen leicht bis deutlich im Plus. Die Liste der Gewinner ...

