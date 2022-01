The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.01.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.01.2022ISIN NameDE000LB06DW5 LBBW REP BOA SZ P 15/22DE000LB06DU9 LBBW LHA BOA SZ P 15/22DE000LB06DV7 LBBW E2F BOA SZ P 15/22DE000LB06DL8 LBBW BOA PF 15/22DE000LB06B31 LBBW TKA BOA SZ 15/22DE000LB06DX3 LBBW R6C BOA SZ P 15/22XS1747661772 EIB EUR. INV.BK 18/22 MTNUS83368TAF57 SOC GENERALE 17/22 MTNAU3CB0241784 WORLD BK 2022 MTNXS1548773040 LB.HESS.-THR. 17/22US89233P5T93 TOYOTA MOTOR CRD 12/22MTNDE000A1RQDG7 HESSEN SCHA.19/22XS1151620637 LANDW.R.BK14/22DL MTNREGSXS0729895200 BARCL. BK UK 12/22 MTNUS594918BA18 MICROSOFT 15/22DE000LB1M1M7 LBBW STUFENZINS 18/22DE000LB00CG3 LBBW DL GEC CLN 14/22DE000LB0V9X7 LBBW AXA BOANL SZ P14/22DE000LB0VF24 LBBW VOW3 BOANL P 13/22USU1109MAG16 BROADCOM 20/30 REGSDE000LB06B15 LBBW LHA BOA SZ 15/22DE000LB06B23 LBBW CEC BOA SZ 15/22DE000LB06B07 LBBW ARRB BOA SZ 15/22DE000LB01ZT5 LBBW VODI BOA SZ P 15/22DE000LB06DG8 LBBW LHA BOA SZ 15/22DE000LB06C71 LBBW REP BOA SZ 15/22DE000LB01ZS7 LBBW TKA BOA SZ 15/22DE000LB06C55 LBBW LHA BOA SZ 15/22DE000LB01ZR9 LBBW LHA BOA SZ 15/22DE000LB06C63 LBBW CEC BOA SZ 15/22DE000LB06DH6 LBBW REP BOA SZ 15/22DE000LB01ZQ1 LBBW ARRB BOA SZ 15/22DE000LB01ZN8 LBBW BOA PF 15/22DE000LB01Y47 LBBW BOA PF 15/22DE000LB06CW7 LBBW DAI BOA SZ P 15/22DE000LB06CV9 LBBW BOA PF 15/22DE000LB06B80 LBBW LHA BOA SZ 15/22DE000LB06FD0 LBBW VODI BOAP 16/22DE000LB06G51 LBBW LHA BOA 16/22DE000LB06CY3 LBBW TKA BOA SZ 15/22DE000LB06CX5 LBBW LHA BOA SZ 15/22DE000LB06EC5 LBBW TKA BOA 15/22DE000LB06EA9 LBBW LHA BOA SZ 15/22DE000LB06EB7 LBBW CEC BOA SZ 15/22DE000LB06D62 LBBW BOA PF 15/22DE000LB06CG0 LBBW BOA PF 15/22DE000LB06DZ8 LBBW VODI BOA SZ P 15/22DE000LB06B98 LBBW TKA BOA SZ 15/22DE000LB06DY1 LBBW TKA BOA SZ P 15/22DE000LB06CA3 LBBW VODI BOA SZ P 15/22DE000LB06B56 LBBW BOA PF 15/22DE000LB06B49 LBBW VODI BOA SZ P 15/22