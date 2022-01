In der D-A-CH-Region steigen die Heizölpreise im Vortagesvergleich im Schnitt um 0,05 Cent bzw. Rappen. In Kasachstan kommt es zu ersten Produktionseinschränkungen für Rohöl im Zuge der Unruhen im Land. Die durch niedrige Temperaturen und interne Konflikte verursachten Produktionseinschränkungen in mehreren Ländern treiben den Rohölpreis nach oben. Nachdem es gestern bereits zu Preissteigerungen aufgrund ...

