Goldman Sachs ist nicht die erste Bank der Wall Street, die einen Bitcoin-Kurs (BTC) von 100.000 US$ oder mehr als möglich erachtet. Anleger sollten im Abverkauf gestern um -7,78% auf 42.929 US$ nicht nur das Negative sehen. Der Bitcoin, kurz BTC für Bitcoin Core, wurde am 3. Januar 2009 von Satoshi Nakamoto (Pseudonym) als Antwort auf die Finanzkrise 2007 bis 2009 ins Leben gerufen. Er basiert auf einem dezentral organisierten Buchungssystem, bei ...

